Ciclismo, Pioletti ottavo a Castelletto Ticino VIDEO

Ottavo posto per Nicolas Pioletti al Memorial Besozzi, gara per Esordienti svoltasi a Castelletto Ticino domenica. L’esordiente primo anno del Pedale Ossolano è giunto in gruppo dopo 29 chilometri corsi alla media di 36,995 km/h. Gruppo giunto a 2 minuti dal vincitore, Nicola Garsi del Team Piùsport. Settantadue i partenti, 56 gli arrivati. Tra gli esordienti secondo anno, 16° posto per Tommaso Milani.

Castelletto ha ospitato anche il gran premio Resistenza caduti castellettesi memorial Simonini per allievi, vinto da Emanuel Solenne (Madonna di Campagna) alla media di 42,097 km/h. Il Pedale ha piazzato 14° Gabriele Ponti, 22° Gioele Loggia; 31° Edoardo Basalini; 39° Alessandro Cheula; 42° Denis Zaretti e 45° Vittorio Lafata.