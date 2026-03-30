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Sport | 30 marzo 2026, 14:05

Ciclismo, Pioletti ottavo a Castelletto Ticino VIDEO

Buon risultato per il portacolori del Pedale Ossolano nel trofeo Besozzi per esordienti; sedicesimo Milani. Tra gli allievi piazzamenti per Loggia, Basalini, Cheula, Zaretti e Lafata

Ottavo posto per Nicolas Pioletti al Memorial Besozzi, gara per Esordienti svoltasi a Castelletto Ticino domenica. L’esordiente primo anno  del Pedale Ossolano è giunto in gruppo dopo 29 chilometri corsi alla media di 36,995 km/h. Gruppo giunto a 2 minuti dal vincitore, Nicola Garsi del Team Piùsport.  Settantadue  i partenti, 56 gli arrivati. Tra gli esordienti secondo anno, 16° posto per Tommaso Milani.

Castelletto ha ospitato anche il gran premio Resistenza caduti castellettesi memorial Simonini per allievi, vinto da Emanuel Solenne (Madonna di Campagna) alla media di 42,097 km/h. Il Pedale ha piazzato 14° Gabriele Ponti, 22° Gioele Loggia; 31° Edoardo Basalini;  39° Alessandro Cheula; 42° Denis Zaretti e 45° Vittorio Lafata.

r.s.

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