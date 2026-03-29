Thomas Floriani e Sara Locatelli, re e regina della Villavis Race FOTO

Sono Sara Locatelli e Thomas Floriani, entrambi portacolori dello Sport Project Vco, i protagonisti della Villavis Race corsa questa mattina a Villadossola e organizzata dall'Atletica Avis Ossolana. I due atleti hanno conquistato il primo posto nella gara lunga da 17 chilometri, prova valida anche per il Campionato provinciale Fidal Vco, confermandosi i più veloci sul tracciato disegnato tra l’area del fiume Toce e la Collinetta dello Sport.

La manifestazione, con partenza da piazza Mercato, proponeva anche la distanza da 11 chilometri. Entrambe le gare presentavano un dislivello positivo di 80 metri e, per esigenze tecniche legate a una variazione del percorso, sono risultate più lunghe di circa un chilometro rispetto alle distanze ufficiali.

In totale sono stati 180 gli atleti al via: 68 nella 17k e 112 nella 11k.

A dominare la 17k femminile è stata dunque Sara Locatelli (Sport Project Vco), che ha tagliato il traguardo in 1:09:52, precedendo Silvia Di Titta (Asd Bognanco) in 1:20:30 e Chiara Belardelli (Gsd Genzianella) in 1:21:21.

Nella 17k maschile successo per Thomas Floriani (Sport Project Vco) con il tempo di 59:00, davanti al compagno di squadra Simone Adamini (1:00:12) e a Davide Moglia (Asd Caddese), terzo in 1:02:37.

Nella 11k femminile vittoria per Sara Miti (Gsd Genzianella) in 59:39, seguita da Zoe Zanzi (Gsd Genzianella) in 1:00:09 e da Aurora Pappalardo (Atletica Avis Ossolana) in 1:00:21.

In campo maschile si è imposto Denis Biselli (Asd Cairasca) con il tempo di 45:32, davanti a Matteo Piolanti (Sport Project Vco) in 47:12 e a Filippo Del Pedro (Asd Cairasca) in 48:41.

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre assegnati i due trofei “Città di Villadossola”, riservati ai migliori classificati villadossolesi maschile e femminile che sono stati assegnati a Chiara Berardelli e Luca Drusacchi, e il Trofeo Ugi Amica dell'Ossola che è stato assegnato all'Atletica Avis Ossolana per la società con il maggior numero di partecipanti. E proprio all'Ugi sarà destinata una parte dei proventi della manifestazione.