Cinema Corso: la programmazione dal 3 al 7 aprile

Il Cinema Corso propone una settimana di grandi emozioni con due attesissime pellicole: l’adattamento cinematografico di Minecraft, che porta sul grande schermo il celebre videogioco, e il toccante La vita da grandi, un racconto di crescita e legami familiari firmato da Greta Scarano.

Un film-Minecraft

Per la prima volta, il mondo di Minecraft prende vita in un’avventura live-action diretta da Jared Hess. Il cast include nomi di spicco come Jason Momoa, Emma Myers e Jack Black.

La trama: Un gruppo di amici si ritrova catapultato nell’Overworld, un universo cubico dove dovranno imparare a sopravvivere con l’aiuto di Steve (Jack Black) e affrontare una minaccia per tornare a casa.

Orari di proiezione:

Giovedì 3 aprile – 20:30

Venerdì 4 aprile – 20:30

Sabato 5 aprile – 17:30 | 20:30

Domenica 6 aprile – 17:30 | 20:30

Lunedì 7 aprile – 20:30

La vita da grandi

Diretto da Greta Scarano e interpretato da Matilda De Angelis e Yuri Tuci, questo film racconta un’intensa storia di crescita e famiglia.

La trama: Irene è una giovane donna che torna nella sua città natale, Rimini, per aiutare il fratello Omar, un ragazzo autistico con il sogno di diventare un cantante rap. Il loro viaggio sarà un percorso di fiducia, emozioni e crescita reciproca.

Orari di proiezione:

Giovedì 3 aprile – 20:30

Venerdì 4 aprile – 20:30

Sabato 5 aprile – 17:30 | 20:30

Domenica 6 aprile – 17:30 | 20:30

Lunedì 7 aprile – 20:30