Promozione, Feriolo - Juve Domo in anticipo questa sera

Terzultima giornata del campionato di Promozione in programma domenica, e i punti si fanno sempre più pesanti: molte squadre daranno vita a sfide cruciali per la classifica, cercando di accaparrarsi gli ultimi punti in palio. Spicca la sfida tra seconde Ivrea – Fulgor Chiavazzese.

Sabato sera al “Galli” di Baveno scenderanno in campo Feriolo e Juve Domo, che si affronteranno nel derby provinciale con obiettivi opposti: i padroni di casa devono mantenersi lontani dall’ultimo posto e guadagnarsi il diritto di disputare il playout in casa, gli ossolani quarti in classifica vogliono raggiungere almeno la terza piazza, che vorrebbe dire playoff casalinghi. I granata vengono da un pareggio per 1-1 contro l'Arona, i lacuali da tre sconfitte consecutive. Nella gara di andata le due squadre si erano annullate con un pareggio a reti bianche.

L'Ornavassese, penultima in classifica, ospita il Gattinara in una sfida delicata. I neri hanno raccolto solo un punto nelle ultime due giornate, e hanno bisogno di punti per tenersi distanti dall'ultimo posto, ora occupato dall'Omegna. Gli uomini di Fusè avranno il vantaggio del fattore campo, ma servirà una prestazione convincente per avere la meglio su un Gattinara che si gioca le ultime chances di playoff. All'andata la sfida si era chiusa con un netto 3-0 per i vercellesi.

L'Omegna, fanalino di coda del campionato, cercherà di risollevare le proprie sorti ospitando l'Union Novara, in una sfida dal sapore di ultima spiaggia. I rossoneri non vincono da dicembre, e nel girone di ritorno hanno finora incamerato la miseria di cinque punti: serve un successo per sperare ancora nella salvezza. L'Union Novara sembra in fase un po’ calante, con tre sconfitte e tre pareggi nelle ultime sei gare, ma proverà a replicare il successo per 2-0 ottenuto all'andata.

Le partite in programma: