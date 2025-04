Esami fraudolenti per la patente: 49 sospettati a rischio annullamento

Quarantanove le persone fortemente sospettate di aver ottenuto la patente di guida in maniera fraudolenta che sono state segnalate dalla polizia di Stato agli uffici della motorizzazione civile di diverse province, al fine di verificarne nuovamente l'idoneità tecnica alla guida. Tale segnalazione è conseguente agli esiti dell'indagine portata avanti dalla polizia stradale di Verbania e della polizia ferroviaria di Domodossola, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e svolta grazie anche alla preziosa collaborazione degli uffici della motorizzazione civile di Domodossola, conclusa con il deferimento di 14 persone coinvolte a vario titolo nell'organizzazione di un sistema volto a consentire in maniera fraudolenta il superamento degli esami teorici per il conseguimento della patente di guida.

Gli esami sospetti si erano svolti presso le sedi di Torino, Domodossola, Cuneo, Treviso, Savona, Novara, Como, Vercelli, Biella, Padova, Pordenone, Treviso, Venezia e Verona in prevalenza da parte di residenti in diverse province del nord Italia. Si attendono ora gli esiti dei procedimenti amministrativi aperti in conseguenza della segnalazione che potranno portare all'annullamento della licenza di guida conseguita da tali persone.