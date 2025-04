Macugnaga, aperto il bando per il sostegno ad attività e privati in seguito all'alluvione del 2024

È stato ufficialmente aperto il bando, promosso dalla Pro Loco di Macugnaga, per il sostegno ad attività e privati cittadini in seguito all’alluvione che ha colpito il paese il 30 giugno 2024. Il bando è finanziato grazie ai fondi raccolti avviata dalla stessa Pro Loco dopo il nubifragio e che ha raggiunto un importante risultato: sono infatti stati raccolti ben 129.898,55 euro, grazie ai quali ora sarà possibile garantire un aiuto concreto alla comunità di Macugnaga.

I destinatari del bando sono attività commerciali, artigianali e turistiche, privati proprietari di immobili o condomini che abbiano subito danni documentabili a seguito dell’alluvione.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile tramite mail Pec all’indirizzo promacugnaga@pec.it oppure a mano presso l’ufficio Iat in piazza Municipio. È necessario compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito della Pro Loco, corredato dalla documentazione richiesta per ogni tipologia di soggetto (i dettagli sono disponibili nel bando pubblicato sul sito).

Le domande pervenute saranno poi valutate da una commissione appositamente costituita, che valuterà l’ammissibilità o meno secondo i criteri stabiliti. Tra questi ultimi, ad esempio, si terrà conto della residenza del richiedente, della destinazione dell’immobile danneggiato, dell’entità del danno, della tipologia di bene danneggiato, dell’impatto sulla comunità o dei precedenti contributi ricevuti. La commissione definirà la percentuale di contributo spettante a ciascun beneficiario applicando un modello di calcolo che rapporta le risorse disponibili all’ammontare complessivo delle richieste ammesse.

La commissione avrà tempo fino al 31 maggio per completare la valutazione delle domande. Il contributo assegnato per ciascuna domanda sarà pubblicato sul sito della Pro Loco entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione. L’erogazione del contributo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail prolocomacugnaga1@gmail.com.