Lago Maggiore Half Marathon, conto alla rovescia

Tre mesi alla XVIII Lago Maggiore Half Marathon, evento Bronze Label Fidal organizzato da Sport Pro-Motion, calendarizzato per domenica 8 marzo, con tre settimane di anticipo rispetto all’ultima edizione.

Un ritorno alla data storica, la prima edizione si disputò il 09/03/2008, con una data che lo posiziona all’inizio della stagione primaverile, rappresentando un’occasione per trascorrere un weekend nello splendido scenario del Lago Maggiore.

Palinsesto eventi

Se la data ha subito un’anticipazione, i percorsi sono invece cristallizzati nelle loro caratteristiche di fascino e velocità. Al via domenica 8 marzo 2026 la Lago Maggiore Half Marathon di 21,097 km e la 10 km, entrambe anche in versione non competitiva. Che il percorso sia da personal best lo conferma lo straordinario primato di gara di 59’06” dei keniani Daniel Kipchumba e il crono di 59’07” del suo connazionale Man’gata Kimai Ndiwa, medaglia d’oro e d’argento, rispettivamente, nel 2018, con il quale hanno anche siglato il secondo e terzo miglior crono italiano all time sulla distanza su percorsi certificati e di categoria “A” e il 123esimo e 131esimo crono all time di specialità, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla World Athletics. Non sono state da meno le prestazioni femminili, il primato di gara è nella cavalcata della ex primatista mondiale di maratona Brigid Kosgei (2h14’04”, Chicago 2019) che nel 2017 ha chiuso in 1h07’35”. Nel 2021, per le strade della Lago Maggiore Half Marathon hanno echeggiato i nomi degli ex primatisti europei di mezza maratona, lo svizzero Julien Wanders e il norvegese Sondre Moen, entrambi allenati da Renato Canova.

Partenza alle 10.00 da Stresa in direzione di Verbania correndo sulle sponde del Lago Maggiore, lungo un percorso che, proprio per questo, ha meritato la denominazione di “percorso più panoramico d’Italia”. Partenza della 10 km alle 11.00 da Fondotoce in direzione di Verbania dove i runner di entrambe le manifestazioni condivideranno il traguardo. Il tempo massimo per raggiungere il traguardo è di 3h per la mezza maratona e 1h30’ per la 10 km.

Istituto scolastico Ferrini – Franzosini

Rinnovata la partnership ormai consolidata con l’Istituto di Istruzione Superiore Ferrini - Franzosini che partecipa a tutti gli eventi targati Sport Pro-Motion che si inseriscono appieno nel programma formativo dell’Istituto. Da diverse edizioni, questo progetto, interamente dedicato ai giovani, è volto ad inserire il contributo lavorativo degli studenti in veste di volontari a supporto delle varie aree organizzative. L’impegno degli studenti prevede anche stage formativi presso la sede di Sport Pro-Motion all’interno della quale si analizza il dietro le quinte degli eventi sportivi in termini di gestione, comunicazione e grafica, con l’obiettivo di aprire una finestra ad un possibile inserimento lavorativo. Formazione non solo professionale ma anche valoriale, l’intento è infatti quello di seminare principi che portino allo sviluppo di giovani cittadini consapevoli, responsabili, dotati di spirito critico, in grado di confrontarsi con l’attuale complessa realtà di ogni giorno, inserirsi proficuamente in ambito produttivo e riqualificarsi attraverso l’autoaggiornamento delle competenze professionali.

Il territorio

Sport Pro-Motion ha nel suo Fna la volontà di promuovere anche le ricchezze culturali, naturalistiche e gastronomiche del territorio. Sul sito dell’evento sono disponibili una sezione dedicata all’ OSPITALITA’ ed una GUIDA SPETTATORI .

Iscrizioni