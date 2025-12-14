 / Sport

Mezza Due Laghi, la 26esima edizione sarà il 12 aprile 2026

Confermata la partenza e l’arrivo a Gravellona Toce con percorsi competitivi e non competitivi

La XXVI edizione della Mezza Due Laghi è ufficialmente in calendario: l’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile 2026. L’evento sportivo, tra i più attesi della stagione podistica piemontese, proporrà percorsi adatti a tutti, dalla mezza maratona ai 10 chilometri, con possibilità di partecipare in modalità competitiva o non competitiva.

La partenza e l’arrivo della mezza maratona saranno confermati nelle vicinanze del Pala Cipir di Gravellona Toce, che ospiterà anche i servizi dedicati agli atleti: deposito borse coperto, docce e spogliatoi.

