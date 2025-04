Consegnati i defibrillatori ai Vigili del fuoco volontari di Omegna e Villadossola

Una giornata importante quella di sabato per i volontari dei vigili del fuoco di Omegna e Villadossola. Presso la sede del distaccamento di Omegna, sono stati donati i primi due defibrillatori del progetto vigili del fuoco cardio protetti, iniziativa nata dalla sezione provinciale Vco Anvvfv con la collaborazione del cantante della solidarietà Salvatore Ranieri: nelle prossime settimane tutti i distaccamenti saranno dotati di questo importantissimo strumento salva vita.

"Un grazie grandissimo a Salvatore e alle persone che hanno fisicamente acquistato questi strumenti - le parole del presidente provinciale Thomas Ottina - oltre a chi è intervenuto per questa cerimonia significativa, dal presidente del Vco Alessandro Lana ai sindaci di Omegna e Villadossola oltre alle autorità religiose e militari, con don Gianmario Lanfranchini che ha benedetto i mezzi. Ora abbiamo estrema urgenza di corsi di formazione dedicati all’ingresso di nuovi vigili del fuoco volontari, in quanto da ormai troppo tempo la componente volontaria del Vco è in forte difficoltà e di questo passo rischiamo la chiusura dei distaccamenti a discapito della sicurezza dei nostri cittadini".