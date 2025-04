Notte di lavoro per la Protezione Civile provinciale

Nel corso della notte appena trascorsa, le squadre del Coordinamento di Protezione Civile del Vco sono rimaste operative per far fronte all’emergenza maltempo in atto.

Sono stati svolti numerosi interventi di pompaggio, monitoraggi del territorio e attività di supporto alla popolazione, per garantire assistenza e sicurezza nelle aree più critiche.





La sala operativa rimane attiva anche per tutta la giornata di oggi ed è contattabile al numero 0323 497466. "Siamo in costante collegamento con la sala operativa della Regione Piemonte per il coordinamento delle attività sul territorio" spiegano dalla sede della Protezione Civile provinciale.





Secondo l’ultimo bollettino di ARPA Piemonte, anche per oggi, giovedì 17 aprile, sul nostro territorio è confermata l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico.

"Raccomandiamo alla cittadinanza di prestare la massima prudenza, evitare spostamenti non necessari e seguire solo le fonti ufficiali per aggiornamenti".