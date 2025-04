Una Pasqua da collezionare: arriva la cartolina speciale di Poste Italiane

C’è un modo semplice e affettuoso per custodire il ricordo di questa Pasqua 2025: Poste Italiane propone anche quest’anno una cartolina speciale dedicata alla festività, che con i suoi colori vivaci e il suo stile tradizionale sa evocare il calore di un pensiero inviato o ricevuto con il cuore.

Disponibile al prezzo di 1,00 €, la cartolina si può trovare negli uffici postali di Domodossola, Omegna e Pallanza, oltre che nello Spazio Filatelia di Torino e sul sito ufficiale. Un piccolo oggetto prezioso, perfetto non solo per gli appassionati di filatelia, ma anche per chi ama ricordare le giornate speciali in modo originale e tangibile.

Ad arricchire l’iniziativa, dal 12 al 22 aprile sarà possibile apporre sull’invio uno speciale annullo filatelico: quello tondo a datario mobile negli Spazio Filatelia e quello rettangolare negli uffici postali, entrambi pensati per rendere la cartolina un vero pezzo da collezione.

Per chi vuole scoprire di più sul mondo della filatelia o restare aggiornato sulle prossime uscite, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale filatelia.poste.it.