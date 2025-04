Lutto nazionale, Domodossola modifica il programma delle celebrazioni per il 25 aprile

Il governo italiano ha proclamato, a partire da ieri, cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco. Nel rispetto di ciò, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha determinato di modificare il programma delle celebrazioni in programma il 25 aprile per l’80° anniversario della Liberazione, rispettando il richiamo alla sobrietà da parte del ministro Musumeci.

Per questo, la manifestazione si svolgerà interamente in piazza Matteotti, mentre contrariamente al programma originale non avrà luogo il ritrovo in piazza Repubblica dell’Ossola e la formazione del corteo che avrebbe poi raggiunto il monumento alla Resistenza. La celebrazione si tiene dunque alle 10.30 in piazza Matteotti con l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro, oltre agli onori al gonfalone della città. Non sarà presente il Civico Corpo Musicale di Domodossola, ma soltanto una tromba solista per accompagnare i momenti salienti della cerimonia. Confermati i saluti delle autorità e l’orazione ufficiale da parte di Margherita Zucchi, curatrice del museo della Resistenza di Ornavasso.