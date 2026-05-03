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Eventi | 03 maggio 2026, 07:46

Cala il sipario sull’Aprile Varzese: ultimo giorno di festeggiamenti

La patronale si chiude oggi, domenica 3 maggio, con i mercatini di San Giorgio e il concerto delle bande

Cala il sipario sull’Aprile Varzese: ultimo giorno di festeggiamenti

Ultimo giorno di festeggiamenti a Varzo per la patronale: oggi, domenica 3 maggio, si chiude l’Aprile Varzese con una giornata ricca di appuntamenti. Si inizia dalle 9.30 nel centro del paese con i mercatini di San Giorgio con bancarelle di artigianato, hobbistica e prodotti enogastronomici. Dalle 10.00 alle 16.30, poi, una giornata di trattamenti olistici dedicata al “ben-essere” con reiki, floriterapia e trattamenti benessere.

Alle 12.30 pranzo con “menu alpino”. Alle 16.00 “Bande in festa”, un concerto del Corpo Musicale Varzese e del Corpo Musicale Santa Cecilia di Ornavasso.

Alle 19.30 cena a base di raclette a cura del caseificio Simplon Dorf e, per finire, serata musicale con Mad Groove and the Soul Doctors.

l.b.

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