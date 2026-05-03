Cala il sipario sull’Aprile Varzese: ultimo giorno di festeggiamenti

Ultimo giorno di festeggiamenti a Varzo per la patronale: oggi, domenica 3 maggio, si chiude l’Aprile Varzese con una giornata ricca di appuntamenti. Si inizia dalle 9.30 nel centro del paese con i mercatini di San Giorgio con bancarelle di artigianato, hobbistica e prodotti enogastronomici. Dalle 10.00 alle 16.30, poi, una giornata di trattamenti olistici dedicata al “ben-essere” con reiki, floriterapia e trattamenti benessere.
Alle 12.30 pranzo con “menu alpino”. Alle 16.00 “Bande in festa”, un concerto del Corpo Musicale Varzese e del Corpo Musicale Santa Cecilia di Ornavasso.
Alle 19.30 cena a base di raclette a cura del caseificio Simplon Dorf e, per finire, serata musicale con Mad Groove and the Soul Doctors.