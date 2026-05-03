Da Miasino al Monte Mesma la "Route dei giovani" della diocesi di Novara

Si terrà sabato 6 giugno l’edizione 2026 della “Route dei giovani” della diocesi di Novara, il tradizionale appuntamento che vede alle porte dell’estate i giovani in cammino insieme, per una giornata di confronto, riflessione condivisa, festa e preghiera, con il vescovo della diocesi. Quest’anno il percorso prevede la partenza da Miasino e l’arrivo al Monte Mesma.

Sarà con i giovani per l’inizio della Route, con la catechesi sul tema “Aspirate alla Santità ovunque siate”, il giovane vescovo Filippo Ciampanelli, novarese attualmente impegnato presso la Santa Sede, come sottosegretario del dicastero per le Chiese Orientali.

La Route si rivolge a ragazzi dai 14 ai 30 anni; è richiesta l’iscrizione, entro il 3 giugno, tramite il portale Segresta. Chi ha più di 20 anni e meno di 30 può partecipare alla Route ma anche proposri come facilitatore; chi ha più di 30 anni, invece, può partecipare come animatore.

Il programma prevede alle 8.45 l’accoglienza dei partecipanti a Miasino. Alle 9.15 preghiera e catechesi con monsignor Filippo Ciampanelli presso la chiesa di San Rocco e alle 10.00 la partenza. Alle 15.45 la celebrazione della messa presso il cortile del convento del Monte Mesma e alle 16.45 il recupero dei mezzi di trasporto e rientro. Il pranzo è al sacco. In caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà a Boca.