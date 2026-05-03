Estate 2026 in Val Formazza: un ricco calendario di appuntamenti

L’estate 2026 in Val Formazza si preannuncia come un viaggio completo tra tradizione, natura e intrattenimento. Da giugno fino a fine settembre, il territorio si anima con un fitto calendario di appuntamenti pensati per residenti, turisti e appassionati della montagna autentica.

Si parte a giugno con eventi legati alla cultura e alla spiritualità, come la suggestiva processione Walser “Pellegrini della Speranza”, affiancata da momenti musicali e iniziative dedicate al benessere immerso nella natura incontaminata di Riale. Luglio entra nel vivo con festival, concerti e appuntamenti gastronomici: tra questi spiccano il But Gourmet, il Beer Party e la tradizionale Fiera d’estate, capaci di unire sapori locali e convivialità.

Agosto rappresenta il cuore pulsante della stagione, con eventi che valorizzano le radici del territorio: dalle giornate dedicate alle tradizioni Walser alle feste campestri, passando per mostre artistiche, musica in quota e attività per tutte le età. Non mancano momenti spettacolari come l’arrivo della carovana Sbrinz Route e iniziative sportive e ricreative diffuse in tutta la valle.

A chiudere la stagione sarà settembre, con eventi sportivi come la Gran Fondo Diablo e appuntamenti identitari come il Walser Häpfla Fest, che celebra la cultura locale tra case tipiche, gastronomia e folklore.