Castello delle Sorprese sold out il Primo Maggio: famiglie da tutto il Nord Italia sul Lago Maggiore

Si è chiusa con il tutto esaurito la giornata del Primo Maggio per l’undicesima edizione del Castello delle Sorprese, l’evento dedicato alle famiglie ospitato al Castello Dal Pozzo e organizzato dallo staff di Grotta di Babbo Natale.

Un successo che ha richiamato visitatori da tutto il Nord Italia, molti dei quali hanno scelto il Lago Maggiore per il ponte festivo, tra Oleggio Castello e Arona. L’evento, già premiato a livello nazionale come miglior appuntamento family, ha confermato il proprio richiamo grazie a un’offerta sempre più ricca e innovativa.

Tra i protagonisti di questa edizione le K-pop band più amate, come le Huntrix, accanto a nuove proposte orientate alla sostenibilità e alle esperienze immersive. “Ogni anno presentiamo le novità della stagione – spiega Antonio Longo Dorni dello staff organizzativo – perché la ricerca e la sperimentazione di nuovi format sono parte fondamentale della nostra attività”.

Particolarmente apprezzata la Bee-dance, la danza delle api, con la partecipazione dell’Ape Maia, simbolo di un messaggio legato alla tutela della biodiversità. Grande interesse anche per le nuove aree dedicate al benessere, con attività di yoga e meditazione per adulti e bambini, e per gli spazi pensati per l’esplorazione sensoriale, come la stanza multisensoriale itinerante dedicata ai più piccoli.

Non sono mancate le installazioni all’aperto, con strumenti musicali in legno che hanno trasformato il parco del castello in un luogo di gioco e scoperta, coinvolgendo i visitatori in esperienze interattive.

Archiviata l’edizione 2026, il progetto proseguirà con spettacoli e installazioni itineranti in diverse località del Nord Italia. Sul Lago Maggiore, invece, il prossimo appuntamento è già fissato dal 14 giugno, con una nuova proposta: crociere in motoscafo da Stresa alla scoperta di “sirene” tra le acque del lago, fino all’incontro sull’Isola dei Pescatori.



