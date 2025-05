Grande successo per la festa patronale di San Gottardo a Finero FOTO e VIDEO

Grande successo per la festa patronale di San Gottardo a Finero, organizzata nei giorni 3 e 4 maggio e che quest’anno ha avuto come gradita presenza quella degli Alpini di Malesco (che proprio quest’anno celebrano il 95esimo di fondazione). La festa si è aperta sabato alle 10 e alle 13 si è tenuto il pranzo presso il salone dell’asilo. Il pomeriggio è proseguito alle 14.30 con il corteo degli alpini con l’onore ai Caduti. Quindi la santa messa alle 16.30, officiata dal parroco don Gabriele e allietata dalla corale parrocchiale e seguita dalla processione per il paese con la statua di San Gottardo portata dagli alpini di Finero. Durante tutto il pomeriggio è stata presente la Bandella Alpina del Lago Maggiore. La serata è continuata all’asilo con la musica dell’orchestra Claudio Sorrenti, seguita da “Musica a manetta” con dj Andy alla consolle, fino a notte inoltrata. I festeggiamenti sono ripresi domenica 4 maggio alle 10 e il successivo pranzo in compagnia. “Siamo molto contenti della buona riuscita della festa - dicono dall’Asd Gruppo Giovani di Finero - ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti e chi ha collaborato a vario titolo, ringraziamo in modo particolare anche gli Alpini di Malesco, il sindaco Enrico Barbazza, don Gabriele, la signora Lucia Pironi e tutti i collaboratori della parrocchia, i villeggianti, i fineresi, le attività del paese, le donne in costume”.