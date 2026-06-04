Il Corpo Musicale di Fomarco in concerto al teatro Massari

Il Corpo Musicale di Fomarco invita la comunità al tradizionale Concerto di Primavera, in programma sabato 6 giugno alle 21.00 al teatro Massari di Pieve Vergonte. Una serata che unisce musica, formazione e partecipazione, con un programma pensato per valorizzare sia i musicisti esperti sia le nuove generazioni.

A dirigere il concerto sarà la maestra Francesca Mosca, alla guida dell’ensemble in un appuntamento che segna anche il debutto ufficiale della neonata Young Band del Corpo Musicale di Fomarco. Accanto a loro si esibiranno gli allievi della scuola musicale.