Tre giorni di sport, cucina e musica con il Creula Fest

Domodossola si prepara ad accogliere una nuova edizione del Creula Fest, evento in programma venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno allo Stadio comunale Curotti di Domodossola.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’evento si conferma come uno dei momenti più attesi dell’inizio estate, capace di unire sport, musica e convivialità in un clima di festa aperto a tutta la comunità.

Accanto al consolidato torneo di calcio giovanile, grande protagonista delle scorse edizioni, quest’anno il Creula Fest si arricchisce con una nuova disciplina: il Beach Volley, un torneo pensato per ampliare l’offerta sportiva e coinvolgere ancora più partecipanti e pubblico.

Come da tradizione, durante tutta la manifestazione sarà possibile gustare le specialità preparate dai nostri cuochi, operativi a pranzo e a cena per tutti e tre i giorni.

Non mancherà la musica: venerdì 5 giugno live con Bunny e sabato 6 giugno serata con Garro & Mella, due eventi pensati per animare le serate e trasformare lo stadio in un cuore pulsante di energia, divertimento e condivisione.

‘’Il Creula Fest – dicono gli organizzatori - rappresenta molto più di una semplice manifestazione: è un’occasione per valorizzare il territorio, promuovere lo sport giovanile e creare momenti di aggregazione per famiglie, giovani e appassionati’’.