Sanità, tensione nel centrodestra: FdI prepara la risposta alle accuse della Lega

Di comunicati ufficiali, da parte di Fratelli d’Italia, non ne arriveranno a breve. Ma è chiaro che la nota stampa del segretario provinciale della Lega Enrico Montani abbia provocato un misto di incredulità, fastidio e perplessità negli alleati. Nessuno vuole rilasciare dichiarazioni, ma una certezza c'è: a stretto giro di posta, probabilmente già la prossima settimana, ci sarà un incontro con l'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi per pianificare una risposta e azioni concrete. Perchè non ci stanno, gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, ad essere additati come quelli che avrebbero potuto ma non hanno fatto. Un'etichetta che passerebbero volentieri nel campo avversario, pardon alleato...