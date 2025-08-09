 / Cultura

Ossola Guitar Festival fa tappa a Crevoladossola con Roberto Mattei New 5et

Il 10 agosto un concerto nell'area esterna della nuova scuola elementare di Preglia

Nuovo appuntamento con Ossola Guitar Festival, che domenica 10 agosto alle 21.00 porta la grande musica nell’area esterna della nuova scuola elementare di Preglia (in caso di maltempo, il concerto si terrà all’interno della palestra comunale).

Protagonista della serata sarà un quintetto d’eccezione, il Roberto Mattei New 5et: Davide Sartori alla chitarra elettrica, Lorenzo Blardone al pianoforte, Roberto Mattei al contrabbasso, Massimiliano Salina alla batteria e Paolo Pasqualin alle percussioni. Il programma prevede musiche originali di Roberto Mattei.

