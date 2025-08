Pallavolo: 2mila8volley Domodossola presenta lo staff tecnico per la stagione 2025‑26

Con il mese di agosto i "giochi" sono ufficialmente chiusi e l'asd 2mila8volley Domodossola può finalmente annunciare il nuovo organigramma societario con tanti tecnici in entrata che andranno a completare uno staff tecnico di valore assoluto, sicuramente uno dei migliori di tutto il Comitato Ticino Serie Tanato.

Rispetto alla stagione appena conclusasi infatti il sodalizio domese potrà contare sull'arrivo di allenatori espertissimi che, insieme a quelli già in organico della società, andranno a coprire tutti e 18 i gruppi squadra che la società domese schiererà nei vari campionati di serie e categoria.

Si parte dalla notizia che vede coach Cova transitare dal settore femminile a quello maschile e occuparsi quindi in prima persona della Serie D (squadra molto competitiva e che vorrebbe "bissare" i risultati degli ultimi anni) e dell'Under 19 M, oltre che sovrintendere al lavoro delle due Under 17 M seguite da Turci e Iaria. Sempre Iaria supportato da Savoia, ex Serie C proprio nel 2mila8volley e prima new entry nello staff tecnico, si occuperà dell'Under 15 M. Sarà invece la coppia Turci-Savoia ad allenare i gruppi di Under 13 M e Under 12 M.

Nel settore femminile "colpo grosso" di mercato con l'arrivo della coppia Balzano-Fontanini (provenienti da Altiora Verbania) per la gestione del gruppo di prima Divisione Femminile. Balzano è uno dei volti più noti della pallavolo del VCO e non solo, con tantissimi anni sulle panchine nei campionati regionali con Omegna e Verbania, appunto. Fontanini è un altro nome importante e che può "vantare" esperienze in Serie A come scoutman di Ornavasso prima e Scandicci poi. Torna a Domodossola, dopo tanti anni di esperienze lontano da casa, l'ossolano Cuda Gianluca. Anche lui può contare nel suo curriculum un'esperienza nello staff di Serie A1 con la Igor volley Novara. Cuda seguirà le categorie di Under 18 F oltre a due dei tre (ebbene si, tre gruppi Under 16 F) gruppi di Under 16 F che la società domese schiererà nella prossima stagione. Un gruppo prenderà parte al campionato CSI ed un altro farà FIPAV, ma quest'ultimo sarà seguito tramite la collaborazione e la direzione con il Volley San Domenico di Varzo. Il terzo gruppo di Under 16 F, quello che lo scorso anno era gestito da coach Cova, sarà seguito da una delle colonne ormai del 2mila8volley Domodossola, il bravissimo De Grandis Simone, atleta anche della prima squadra maschile. Le due Under 14 F verranno invece gestite dal confermatissimo coach Sacchelli, che il prossimo anno sarà impegnato nel campionato regionale con la squadra che a maggio è salita sul podio in Under 13 F. Le categorie più giovani infine (le Under 13 F e le Under 12 F) saranno invece seguite da un altro arrivo importante, Matessich Marci, ex Altiorra Verbania e secondo Grado FIPAV.

Il minivolley (sia il corso di Domodossola, sia quello attivato a Baceno) infine verrà gestito da altri graditi "ritorni" quali Agostino Silvia e Lobello Paolo, con la collaborazione di Sabrina Comazzi.

Con 18 "gruppi squadra" il 2mila8volley Domodossola si conferma e si consolida quale la società numericamente più grande della pallavolo nostrana. Ed è inoltre evidente a tutti gli addetti ai lavori che due gruppi di Under 17 M e addirittura tre gruppi di Under 16 F sono numeri da capogiro sui quali costruire un progetto ambizioso e della durata di alcuni anni. Ciliegina sulla torta sarà anche la partecipazione al campionato di eccellenza regionale del gruppo di Under 14 F.

Ecco l'organigramma completo:

SETTORE MASCHILE

Serie D: 1° allenatore Cova; aiuto allenatore: De Vito

Under 19 M: 1° allenatore Cova; aiuto allenatore: Turci

Under 17 M A: 1° allenatore Turci; aiuto allenatore Cova

Under 17 M B: 1° allenatore Iaria; aiuto allenatore Turci

Under 15 M: 1° allenatore Iaria; aiuto allenatore: Savoia

Under 13 M: 1° allenatore Turci; aiuto allenatore: Savoia

Under 12 M: 1° allenatore Turci; aiuto allenatore: Savoia

SETTORE FEMMINILE

Prima Divisione: 1° allenatore Balzano; aiuto allenatore: Fontanini

Under 18 F: 1° allenatore Cuda;

Under 16 F: 1° allenatore De Grandis; con aiuto allenatori Balzano-Fontanini

Under 16 F CSI: 1° allenatore Cuda

Under 16 F Varzo (Volley San Domenico): 1° allenatore Cuda

Under 14 F regionale: 1° allenatore Sacchelli; aiuto allenatore: Bruno

Under 14 F CSI: 1° allenatore Sacchelli; aiuto allenatore: Bruno

Under 13 F: 1° allenatore Matessich;

Under 12 F: 1° allenatore Matessich;

Minivolley Domodossola: Agostino, Lobello, Comazzi

Minivolley Baceno: Lobello;