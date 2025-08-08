Lo skatepark di Domodossola apre le porte al pubblico

A partire da lunedì 11 agosto sarà aperto al pubblico lo skatepark di Domodossola, situato in Piazzale dello Sport, nelle immediate vicinanze delle Piscine Comunali.

Le operazioni di apertura e chiusura della struttura saranno curate dal gestore del Centro Sportivo Comunale, e lo skatepark sarà fruibile con i seguenti orari: da giugno ad agosto, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 22.00, mentre il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 19.00; da settembre a maggio l’orario feriale sarà dalle 9.00 alle 21.00, invariato invece quello del weekend. In occasione delle festività, la struttura seguirà gli orari del Centro Sportivo Comunale.

L’ingresso è gratuito, e le principali regole d’uso sono affisse all’esterno dello skatepark. Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento vigente, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 39 nella seduta del 18 luglio 2025, consultabile sul sito web del Comune di Domodossola.