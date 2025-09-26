"Coccole e filastrocche", ripartono le letture per mamme e bebè in biblioteca

Si inaugura sabato 27 settembre alle 10.30, alla biblioteca Contini di Domodossola, la nuova stagione di “Coccole e filastrocche”, un ciclo di incontri con letture interattive dedicate a neomamme e bebè da 0 a 36 mesi. Sarà un’occasione per passare un’ora spensierata grazie all’innocenza e all’allegria dei bambini, tra canti, filastrocche e tanti libri pieni di storie, perché non è mai troppo presto per iniziare a leggere e a coltivare la propria fantasia.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”.

Per questioni organizzative e per dedicare a tutti i piccoli partecipanti la giusta attenzione, vi ricordiamo di prenotare telefonando al numero 0324/242232, oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.