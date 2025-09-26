“La Cà di Feman racconta…”: alla scoperta delle tradizioni ossolane della tessitura

Venerdì 26 settembre alle 20.30 un nuovo appuntamento culturale al museo La Cà di Feman da la Piaza di Villette, dal titolo “La Cà di Feman racconta…”. Si tratta di un viaggio nel cuore delle tradizioni ossolane, alla scoperta del mondo nascosto dietro la tessitura del passato, tra telaio, canapa e “tela da cà”, che hanno dato forma all’abbigliamento identitario della nostra valle.

L’incontro sarà curato da Daniela Bertoldi, esperta di storia locale, che guiderà il pubblico alla riscoperta di un sapere antico e prezioso. L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Di donne e di montagna” e avrà luogo proprio nella sala che questa estate ha visto rinascere il telaio, tornato a tessere grazie alla passione di una giovane, Rebecca Sotta, custode di questa tradizione viva.