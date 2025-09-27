Corale di Trontano, 15 anni di armonie e tradizione

La corale di Trontano festeggia il quindicesimo anniversario dalla sua fondazione con uno speciale concerto il 4 ottobre nella chiesa parrocchiale. La serata, dal titolo “Voci in festa”, inizierà alle 21.00 e sarà presentata da Elena De Dionigi. Durante il concerto verrà presentato da Pier Franco Midali, che ne è l'autore, il libro “Corale di Trontano. Tre lustri di cammino”.

Direttrice e organista del coro è Lorena Bagnasco, presidente Filippo Cortella e segretaria Marilena Salè. La corale fu fondata 15 anni fa con lo scopo di accompagnare le celebrazioni liturgiche più importanti del paese. Fu per iniziativa del coro che, nel 2016, venne restaurato l'organo della chiesa. La corale, infatti, organizzò in quell'anno il concerto “La notte delle emozioni” proprio per raccogliere fondi per poter rendere l'organo ottocentesco ancora funzionante.

Il repertorio del coro attinge alla tradizione dei canti religiosi e di montagna e ha la funzione di animare i momenti più importanti della comunità. Il programma del concerto prevede canti popolari di montagna. L'ingresso è a offerta libera e l'incasso sarà devoluto alla parrocchia.