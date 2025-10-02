I capolavori di Mozart in scena a Baceno

Venerdì 3 ottobre alle 21.00 la chiesa monumentale di San Gaudenzio di Baceno ospita una nuova data della stagione culturale della Fondazione Paola Angela Ruminelli e dell’associazione culturale Mario Ruminelli. si tratta di un concerto dell’Ensemble Pecelli, che porta in scena musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’ensemble, diretto dal maestro Andrea Pecelli, propone un ricco programma, che comprende il raro concerto per flauto e arpa in do maggiore K 299 e la celebre sinfonia n. 40 in sol minore K 550. L’orchestra dialoga con i solisti Marco Rainelli (flauto traverso) e Isabella Cambini (arpa).

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.