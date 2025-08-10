Ceppo Morelli: la chiesa di San Giovanni ospita “Acustica Latina” con Lavia e Ferraz

Martedì 12 agosto, alle 21, la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Ceppo Morelli ospiterà il concerto “Acustica Latina”, con il chitarrista Sergio Fabian Lavia e la cantante Dilene Ferraz. Il duo, insignito del “Premium Music Awards”, proporrà un repertorio che unisce elementi della tradizione musicale argentina e brasiliana con sonorità più sperimentali.
