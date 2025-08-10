 / Eventi

Eventi | 10 agosto 2025, 10:30

Ceppo Morelli: la chiesa di San Giovanni ospita “Acustica Latina” con Lavia e Ferraz

Un viaggio musicale tra Argentina e Brasile con il duo premiato ai Premium Music Awards, per la rassegna “Rapsodia Musicale 2025”

Ceppo Morelli: la chiesa di San Giovanni ospita “Acustica Latina” con Lavia e Ferraz

Martedì 12 agosto, alle 21, la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Ceppo Morelli ospiterà il concerto “Acustica Latina”, con il chitarrista Sergio Fabian Lavia e la cantante Dilene Ferraz. Il duo, insignito del “Premium Music Awards”, proporrà un repertorio che unisce elementi della tradizione musicale argentina e brasiliana con sonorità più sperimentali.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore