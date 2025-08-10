 / Eventi

Migiandone celebra la festa della Madonna d'Oropa

Il 16 e il 17 agosto tanti appuntamenti nella frazione di Ornavasso

Il 16 e 17 agosto a Migiandone, frazione di Ornavasso, si svolgeranno i festeggiamenti in onore del santuario della Madonna d’Oropa. Sabato 16 agosto, alle  21.00, partirà una fiaccolata dalla parrocchia del paese, con arrivo al santuario.

Domenica 17 agosto, presso il santuario, la giornata inizierà alle 11.00 con la celebrazione della messa. A seguire, alle 12.45, si terrà un pranzo comunitario con un menù tipico a base di polenta, tapelucco e gorgonzola. È richiesta la prenotazione, da effettuare contattando Umberto al numero 329 4047639. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, tutti potranno partecipare a una divertente caccia al tesoro. La giornata proseguirà con l’estrazione dei premi della sottoscrizione a premi.

