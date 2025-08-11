Rassegna "Rapsodia", il duo Acustica Latina in concerto a Ceppo Morelli

Martedì 12 agosto, alle 21.00, presso la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Ceppo Morelli, si terrà il concerto del duo Acustica Latina composto da Dilene Ferraz (voce) e Sergio Fabian Lavia (chitarra) che vanta una carriera internazionale.

L’evento è organizzato dall'associazione Fauré, ha ricevuto il sostegno del comune di Ceppo Morelli ed è inserito nella rassegna musicale “Rapsodia” che promuove eventi su tutto il territorio del Vco. In caso di bel tempo la manifestazione si svolgerà davanti la chiesa, altrimenti all’interno in caso di brutto tempo.