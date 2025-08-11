A San Lorenzo la terza edizione di “Bognanco sotto le stelle”

Si svolgerà domani, martedì 12 agosto, la terza edizione di Bognanco sotto le stelle, in programma a San Lorenzo. L’evento, organizzato dallo sci club di Bognanco con il patrocinio del Comune, prenderà il via alle 19 con il dj set di Garro & Mella, a cui seguirà l’esibizione di dj Bunny. Per tutta la durata della serata sarà attiva un’area ristoro a disposizione dei partecipanti.
