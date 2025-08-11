Una serata sotto le stelle tra jazz e sapori locali: a Domodossola torna “Estate in Musica”

Musica, gastronomia e atmosfera: questi gli ingredienti della nuova serata organizzata dall’Associazione Oscella Felix Onlus con il patrocinio della Città di Domodossola, nell’ambito della rassegna “Estate in Musica fra le antiche mura”. L’appuntamento è per martedì 12 agosto alle ore 20.00, presso il convento delle Suore Rosminiane in via Paolo Della Silva 15.

La serata avrà come colonna sonora il raffinato Stefano Fiorella Trio, formazione composta da Roberto Mattei al contrabbasso, Stefano Fiorella alla chitarra e Verio De Bona alla batteria. Il repertorio attraverserà i classici del jazz, da Duke Ellington a Thelonious Monk, passando per Billy Strayhorn e Antônio Carlos Jobim, in un viaggio musicale tra swing e bossa nova, immerso nella magica atmosfera delle stelle cadenti.

Oltre alla musica, sarà proposta una cena dal sapore locale: affettati misti nostrani, vitello tonnato, formaggio ossolano della Val Agarina, insalata russa e patatine fritte, accompagnati da acqua, vino rosso e bollicine. Il costo della cena è di 20 euro, con possibilità di partecipare al solo concerto a partire dalle 21.00, ad ingresso libero con offerta.

Un’occasione perfetta per chi ama la buona musica e desidera vivere una serata estiva alternativa, nel cuore storico di Domodossola.

Per informazioni e prenotazioni: Associazione Oscella Felix – 379 142 6870