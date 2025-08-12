"Tessendo la tela da cá": a Villette si riscopre l’arte del telaio vigezzino

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di tradizioni e antichi mestieri: il 13 e il 27 agosto il Museo La Cà di Feman da la Piaza di Villette ospita “Tessendo la tela da cá”, una prova pratica per imparare a tessere con il tradizionale telaio vigezzino.

L’evento, aperto a tutti, offre la possibilità di cimentarsi con una delle tecniche artigianali più antiche della Valle Vigezzo, riscoprendo saperi e gesti tramandati nel tempo. Ogni partecipante potrà prendere parte a uno dei quattro turni previsti durante i pomeriggi, con inizio dalle 16:00 fino alle 18:00. Ogni sessione avrà una durata di mezz’ora, consentendo a più persone di vivere l’esperienza.

La partecipazione è a offerta libera, ma è obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 371 6426846.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del Comune di Villette, dell’Associazione Culturale Musei dell’Alta Ossola e di Ecomuseo ed è pensata per valorizzare il patrimonio culturale locale, offrendo un’attività educativa e coinvolgente per grandi e piccoli.