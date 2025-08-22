Falso carabiniere raggira un bed & breakfast in Ossola e incassa 1.400 euro

I carabinieri di Varzo hanno denunciato un uomo, classe 1967 residente in Campania, che, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri ha dapprima prenotato una camera in un bed & breakfast dell’Ossola per poi trasmettere via mail la copia di un bonifico che attestava che, per errore, aveva versato una somma maggiore del dovuto, chiedendo lo storno e la restituzione di 1.400 euro. La titolare dell’esercizio, fidandosi del cliente proprio perché presentatosi come militare dell’Arma, ha versato la somma sul suo conto.I consigli, in questi casi, sono sempre gli stessi: non fidarsi di guadagni troppo facili, o di prodotti invendita a prezzi inverosimili; non eseguire mai bonifici istantanei a meno che non si sia certi deldestinatario, né verso conti correnti esteri, sconosciuti o non verificati; non chiamare i numeri ditelefono suggeriti da sms truffa, ma affidarsi sempre al proprio istituto di credito, o, in caso di dubbiorivolgersi alle forze dell’ordine.