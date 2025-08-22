Colto da shock anafilattico all'Alpe Vercio, salvato grazie a un defibrillatore e a una videochiamata con il 118

Salvataggio d’urgenza per un escursionista all’alpe Vercio, sopra Mergozzo. L’uomo, 69 anni, è stato punto da un insetto ed è andato in shock anafilattico. Attraverso una videochiamata con un operatore del 118 della centrale, un amico è riuscito a praticargli un massaggio cardiaco, utilizzando poi il defibrillatore che era stato installato all’alpe appena un mese fa. Dopo l’intervento dell’amico, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Novara in codice rosso.
venerdì 22 agosto
mercoledì 20 agosto
martedì 19 agosto
