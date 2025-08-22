 / Cronaca

Cronaca | 22 agosto 2025, 14:43

Colto da shock anafilattico all'Alpe Vercio, salvato grazie a un defibrillatore e a una videochiamata con il 118

Un escursionista di 69 anni è stato punto da un insetto ed è stato salvato da un amico, guidato a distanza da un operatore

Salvataggio d’urgenza per un escursionista all’alpe Vercio, sopra Mergozzo. L’uomo, 69 anni, è stato punto da un insetto ed è andato in shock anafilattico. Attraverso una videochiamata con un operatore del 118 della centrale, un amico è riuscito a praticargli un massaggio cardiaco, utilizzando poi il defibrillatore che era stato installato all’alpe appena un mese fa. Dopo l’intervento dell’amico, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Novara in codice rosso.

Redazione

