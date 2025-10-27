Punti preziosi per Piedimulera e Ornavassese

Settima vittoria e tre punti che valgono di più. La Juventus Domo espugna (2-1) il terreno della Dufour Varallo. Un successo che permette ai granata di tenere il passo e non farsi staccare dal Città di Casale pure vittorioso.

Gli ossolani vanno in gol con De Bej e Vanzan e regge sino al 90’ anche se in dieci per il doppio giallo a De Ponti.

L’Ossola sorride anche per le vittorie di Piedimulera e Ornavasso. I gialloblu battono (2-1) il malcapitato Gravellona con le reti della coppia Elca-Vadalà, che ha già firmato più gol in questa stagione. Il periodo nero per il Piedimulera pare alle spalle e questo è il quarto risultato utile di fila.

Il Gravellona non riesce a rompere la serie negativa che dura da 4 giornate. I due soli punti in classifica dicono delle difficoltà della squadra, la sola nel girone a non aver ancora vinto una partita.

Modesti segna il gol vincente per l’Ornavassese, che di fronte aveva una delle più forti del girone: i Lupetti Bianchi Trino. Che prima di domenica non avevano mai perso. I neri si stanno riprendendo e la classifica comincia a sorridere.

L’Arona torna dal biellese con un solo punto (2-2). Il Ceversama agguanta il pari alla fine e gli aronesi masticano amaro. I gol novaresi sono di Pici e romano.

Niente da fare per la Union Novara, battuta in casa dell’Orizzonti Canavese per 3 a 1. Il gol della bandiera è di Ferrari. La classifica si fa preoccupante perché la Union è penultima e le tre squadre che la precedono hanno accumulato 4 punti di distacco.

Gli altri risultati: Ivrea-Gattinara 2-0; Quincinetto Tavagnasco-Banchette Colleretto 1-1; Virtus Vercelli-Casale 1-3.