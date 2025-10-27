La Varzese non conosce limiti: cinquina al Romagnano

Il Momo passa a Cameri, ma è il risultato della Varzese a ‘’contrassegnare’’ l’ottava di Prima Categoria.

I novaresi fanno la loro partita contro il Cameri (2-1) con i gol di Poi e Bianco (di Pasquadibisceglie la rete dei padroni di casa) ribaltando nella ripresa il vantaggio dei neroazzurri.

Ma il 5 a 0 sonante della Varzese merita rispetto perché colto contro un Romagnano che solo sette giorni prima aveva battuto la Cannobiese. La tripletta di Daoro e le reti del della premiata coppia Ceschi-Squillaci sono la conferma che l’undici ossolano sta bene: quarta posizione in classifica e il secondo miglior attacco del girone: 16 reti.

Altro squillo è quello del Bagnella, vittorioso al ‘Poscio’ di Villadossola. Dove i ragazzi di Sottini vincono (2-0) approfittando di un gol nato dal forte vento che ha condizionato in negativo l‘intervento del portiere di casa. Rete arrivata dopo solo 3 minuti, che ha messo in discesa la strada al Bagnella che ha raddoppiato sempre nel primo tempo (in gol Cabrini e Gitteh). I cusiani hanno soprattutto imbrigliato l’attacco del Villa, che quasi mai ha seriamente impegnato il portiere Cavadini. Un Villa volenteroso ma poco incisivo in avanti. Con la beffa di avere, forse, perso per un infortunio serio Alberto Rossi, tra i giocatori più tecnici della squadra.

Inatteso lo stop del Feriolo, fermato sull’ 1 a 1 dal Dormelletto che già aveva stoppato sullo stesso risultato Varzese e Cameri. Le reti sono di Ramponi e Sacco.

Risveglio per la Cannobiese che marchia la quarta vittoria in campionato, battendo un Vogogna in difficoltà. L’ 1 a 0 è siglato da Limido. Ossolani sempre più soli sul fondo, alle prese con una squadra giovane a cui necessita fare minuti per accumulare esperienza. Non si fanno male Agrano ed Esio Verbania, pur bisognose di punti. Un pari (1-1) che porta la firma di Tacchini e Campion e che muove di poco una classifica, alquanto anemica per loro.

Non vince ancora l’Omegna. Il Carpignano ferma i rossoneri sul pari (0-0). Un punto che tiene i cusiani fuori dalla zona play off , anche se a preoccupare è il fatto che i rossoneri non vincono e non segnano ormai da 4 turni

Infine il pari del Sizzano, che resta fuori dalla zona playout. Rete di Antonioli per i novaresi e di Mersini per una Quaronese che non perde da 4 turni.