 / Sport

Sport | 26 ottobre 2025, 18:42

Juventus Domo inarrestabile, bene Ornavassese e Piedimulera: pari per l’Arona, crolla l’Union Novara

L’ottava giornata di Promozione sorride alle squadre ossolane: I granata restano in vetta

Juventus Domo inarrestabile, bene Ornavassese e Piedimulera: pari per l’Arona, crolla l’Union Novara

L’ottava giornata del campionato di Promozione ha sorriso ancora alla Juventus Domo, che continua la sua marcia in vetta insieme al Città di Casale. I granata hanno centrato la settima vittoria in otto gare espugnando per 2-1 il campo della Dufour Varallo.

Giornata positiva anche per l’Ornavassese, che si impone 1-0 in casa contro i Lupetti Bianchi Trino, formazione fino a oggi tra le migliori del girone. Sorrisi anche in casa Piedimulera, che supera 2-1 il Gravellona San Pietro. 

Pareggio esterno invece per l’Arona, che sul campo della Ce.Ver.Sa.Ma. Biella ha impattato 2-2. Prosegue invece il momento negativo dell’Union Novara, battuto 3-1 dall’Orizzonti Canavese.

r.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore