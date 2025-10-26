Juventus Domo inarrestabile, bene Ornavassese e Piedimulera: pari per l’Arona, crolla l’Union Novara

L’ottava giornata del campionato di Promozione ha sorriso ancora alla Juventus Domo, che continua la sua marcia in vetta insieme al Città di Casale. I granata hanno centrato la settima vittoria in otto gare espugnando per 2-1 il campo della Dufour Varallo.
Giornata positiva anche per l’Ornavassese, che si impone 1-0 in casa contro i Lupetti Bianchi Trino, formazione fino a oggi tra le migliori del girone. Sorrisi anche in casa Piedimulera, che supera 2-1 il Gravellona San Pietro.
Pareggio esterno invece per l’Arona, che sul campo della Ce.Ver.Sa.Ma. Biella ha impattato 2-2. Prosegue invece il momento negativo dell’Union Novara, battuto 3-1 dall’Orizzonti Canavese.