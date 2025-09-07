Santa Maria Maggiore invasa dagli spazzacamini: oltre 1300 hanno sfilato in paese FOTO E VIDEO

Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo hanno vestito ancora una volta i panni dell’internazionalità grazie al Raduno Internazionale dello Spazzacamino. L’evento clou questa mattina, con l’attesissima sfilata per il centro storico di Santa Maria Maggiore. Oltre 1300 – 1354 precisamente – i rüsca e i figuranti in corteo, che hanno sfilato tra due ali di folla. Migliaia i visitatori, come tutti gli anni: la 42esima edizione del Raduno ha accolto questa mattina anche diverse centinaia di persone che per la prima volta hanno assistito alla sfilata. Sfilata che è iniziata con 40 minuti di ritardo, a causa di un malore. Tantissimi, come si diceva, gli uomini neri in corteo: novità di quest’anno, la delegazione del Lussemburgo. Al termine, con il rientro di spazzacamini e figuranti in piazza Risorgimento, la rievocazione storica della pulitura dei camini del tetto del Centro Culturale Vecchio Municipio e di quello di Villa Antonia, sede del Comune di Santa Maria Maggiore. “Un grande evento, che ogni anni richiama tantissimi visitatori, ricordando la storia e le fatiche di questo lavoro ma anche l’amicizia e l’unione dei popoli” le parole del sindaco, Claudio Cottini. “La sfilata non è che uno dei tanti momenti di amicizia e socializzazione del Raduno, quest’anno abbiamo avuto come new entry il Lussemburgo” spiega Anita Höfer, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Spazzacamini.