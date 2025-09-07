Santa Maria Maggiore invasa dagli spazzacamini: oltre 1300 hanno sfilato in paese FOTO E VIDEO

Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo hanno vestito ancora una volta i panni dell’internazionalità grazie al Raduno Internazionale dello Spazzacamino. L’evento clou questa mattina, con l’attesissima sfilata per il centro storico di Santa Maria Maggiore. Oltre 1300 – 1354 precisamente – i rüsca e i figuranti in corteo, che hanno sfilato tra due ali di folla. Migliaia i visitatori, come tutti gli anni: la 42esima edizione del Raduno ha accolto questa mattina anche diverse centinaia di persone che per la prima volta hanno assistito alla sfilata. Sfilata che è iniziata con 40 minuti di ritardo, a causa di un malore. Tantissimi, come si diceva, gli uomini neri in corteo: novità di quest’anno, la delegazione del Lussemburgo. Al termine, con il rientro di spazzacamini e figuranti in piazza Risorgimento, la rievocazione storica della pulitura dei camini del tetto del Centro Culturale Vecchio Municipio e di quello di Villa Antonia, sede del Comune di Santa Maria Maggiore. “Un grande evento, che ogni anni richiama tantissimi visitatori, ricordando la storia e le fatiche di questo lavoro ma anche l’amicizia e l’unione dei popoli” le parole del sindaco, Claudio Cottini. “La sfilata non è che uno dei tanti momenti di amicizia e socializzazione del Raduno, quest’anno abbiamo avuto come new entry il Lussemburgo” spiega Anita Höfer, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Spazzacamini.
In Breve
domenica 07 settembre
sabato 06 settembre
venerdì 05 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?