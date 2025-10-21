 / Crevoladossola

Crevoladossola | 21 ottobre 2025, 07:54

Spostata la cappella di Ad Lurett a Enso

E' stata rimossa dal sentiero a monte della cava di Lorgino e posata a due passi dall'oratorio di San Bernardo

Nei giorni scorsi è stata spostata l’antica capella ‘’Ad Lurett’’ che si trovava sul sentiero che corre a monte della cava di Lorgino, a Crevoladossola. 

La cappelletta è stata ''allontanata’’ da dove si trovava e posata nei pressi dell’oratorio di San Bernardo a Enso. Quindi lontano dalla fascia di rispetto del sito estrattivo.

L’operazione è stata eseguita dalla società che gestisce la cava, che ha quindi provveduto allo spostamento che era stato anche richiesto dalla Sovrintendenza, provvedendo a smontare il tetto in piode, rimontarlo, rinforzare la volte e probabilmente anche al restauro dei dipinti.

re.ba.

