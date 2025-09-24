Santa Maria Maggiore, anziana danneggia cinque auto con un oggetto appuntito: denunciata

I carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore hanno denunciato, per danneggiamento aggravato, una donna di 80 anni, residente nel novarese. Domenica scorsa alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un’anziana intenta a danneggiare, con un oggetto appuntito, alcune autovetture parcheggiate lungo una via privata del centro. Alcuni testimoni, dopo aver assistito all’episodio, hanno seguito la donna fino alla chiesa del paese, dove la stessa si era recata per partecipare alla funzione domenicale. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto le testimonianze e visionato una fotografia della presunta responsabile scattata dai testimoni.

Al temine della celebrazione religiosa, i Carabinieri hanno fermato la donna, che ha negato con decisione ogni addebito. Tuttavia, sulla base delle denunce sporte dai proprietari delle auto danneggiate, cinque in tutto, e delle dichiarazioni rese dai testimoni, la donna è stata deferita all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato.