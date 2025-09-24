 / Ossola

Festa a Pallanzeno per i 100 anni di Lina De Marco

L'anziana ha sempre vissuto in paese: è stata festeggiata dalle figlie alla presenza del sindaco Gianpaolo Blardone

Festa a Pallanzeno per i 100 anni di Lina De Marco

Pallanzeno ha festeggiato Lina De Marco che, nata a Crevoladossola il 22 settembre1925, in questi giorni ha compiuto la bell’età di 100 anni.

Sposata il 26maggio 1945 con Giacomo Motetta - deceduto il 24.11.2000- Lina, mamma di tre figlie (Eufrosina, Erina e Roberta), ha sempre svolto l’attività di casalinga e collaborava con il marito nelle attività agricole di famiglia. 

La signora vive da sola a Pallanzeno. La festa di compleanno ha visto la presenza delle figlie ed anche del sindaco del paese, Gianpaolo Blardone. Nella foto le figlie Erina e Roberta, la centenaria e il sindaco.

re.ba.

