Festa a Pallanzeno per i 100 anni di Lina De Marco

Pallanzeno ha festeggiato Lina De Marco che, nata a Crevoladossola il 22 settembre1925, in questi giorni ha compiuto la bell’età di 100 anni.

Sposata il 26maggio 1945 con Giacomo Motetta - deceduto il 24.11.2000- Lina, mamma di tre figlie (Eufrosina, Erina e Roberta), ha sempre svolto l’attività di casalinga e collaborava con il marito nelle attività agricole di famiglia.

La signora vive da sola a Pallanzeno. La festa di compleanno ha visto la presenza delle figlie ed anche del sindaco del paese, Gianpaolo Blardone. Nella foto le figlie Erina e Roberta, la centenaria e il sindaco.