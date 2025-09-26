Notte europea dei ricercatori: al liceo Spezia scienza e curiosità aperte a tutti

Nella giornata di oggi il Liceo “Giorgio Spezia” di Domodossola apre le porte alla Notte Europea dei Ricercatori, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea dal 2005 che ogni anno coinvolge migliaia di ricercatori in tutta Europa, con l’obiettivo di avvicinare cittadini e scienza in un contesto informale e stimolante.

L’evento si terrà dalle ore 16.30 alle 23.00, offrendo un programma ricco e variegato. Protagonisti della serata saranno due giovani ricercatori, il fisico Giuseppe Andreetta e l’ingegnere Simone Rametti, che racconteranno i loro ambiti di ricerca e condivideranno esperienze e curiosità, rispondendo alle domande del pubblico.

Gli studenti del liceo presenteranno le attività scientifiche svolte durante le lezioni curricolari, nei progetti pomeridiani e negli stage estivi della Formazione Scuola Lavoro (ex Pcto). La serata prevede anche interventi del laboratorio teatrale, con due brevi monologhi a tema scientifico, e momenti musicali a cura del gruppo studentesco, creando un’atmosfera conviviale prima dell’osservazione delle stelle. L’osservazione astronomica sarà guidata da Corrado Pidò e dagli astrofili dell’Osservatorio Astronomico e Planetario “Galileo Galilei” di Suno (NO).