Domodossola | 01 ottobre 2025, 14:30

Terminati i lavori di asfaltatura del piazzale dell'ospedale San Biagio

Da oggi, 1° ottobre, la viabilità torna regolare

Sono terminati, in anticipo sul programma iniziale, i lavori di rifacimento dell’asfalto nel piazzale antistante l’ingresso dell’ospedale San Biagio di Domodossola. È nuovamente consentito, dunque, l’accesso secondo le normali regole di viabilità.

