Terminati i lavori di asfaltatura del piazzale dell'ospedale San Biagio

Sono terminati, in anticipo sul programma iniziale, i lavori di rifacimento dell’asfalto nel piazzale antistante l’ingresso dell’ospedale San Biagio di Domodossola. È nuovamente consentito, dunque, l’accesso secondo le normali regole di viabilità.
In Breve
mercoledì 01 ottobre
martedì 30 settembre
lunedì 29 settembre
domenica 28 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Economia
Attualità
Viabilità e trasporti
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?