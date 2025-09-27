Riqualificazione delle strade: dal ministero quasi 6 milioni al Vco

Dopo la notizia dello stanziamento di oltre 87 milioni di euro per il Piemonte, di cui quasi 6 al Vco, destinati a interventi di riqualificazioni stradali, il segretario provinciale della Lega Enrico Montani esprime soddisfazione in una nota e dice: “Ringrazio il segretario nazionale Matteo Salvini e Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera e segretario del partito in Piemonte, per questo chiaro segnale di attenzione del Mit nei confronti dei nostri territori. Lo sviluppo, il potenziamento e la manutenzione delle infrastrutture sono fondamentali per affrontare le sfide del futuro, ancor più in un’area morfologicamente complessa e montana, qual è il Vco”. Oltre ai 5,7 milioni destinati al Verbano Cusio Ossola, dal Mit più di 11 milioni per la provincia di Alessandria, 6,7 per quella di Asti, 4.7 per quella di Biella, oltre 19 per la provincia di Cuneo, 5,4 per Novara, oltre 29 per Torino e 8.8 milioni per la provincia di Vercelli. “Grazie a queste risorse ­ conclude Montani – saremo in grado di dare risposte concrete e tempestive ad alcuni delle problematiche principali che insistono sulla rete stradale del Vco”.