Un altro un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano

Ancora un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno sulla tratta Domodossola-Milano. Trenord ha annunciato, infatti, che tra venerdì 14 e domenica 16 novembre sono in programma nuovi lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Premosello Chiovenda e Arona. Per questo, i treni “Re” e “R” della relazione Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi e Domodossola circoleranno esclusivamente tra Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi e Arona. Per la tratta Arona-Domodossola sarà invece, come di consueto, disposto un servizio di bus sostitutivi.
In Breve
mercoledì 12 novembre
martedì 11 novembre
lunedì 10 novembre
domenica 09 novembre
giovedì 06 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?