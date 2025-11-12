Un altro un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano

Ancora un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno sulla tratta Domodossola-Milano. Trenord ha annunciato, infatti, che tra venerdì 14 e domenica 16 novembre sono in programma nuovi lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Premosello Chiovenda e Arona. Per questo, i treni “Re” e “R” della relazione Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi e Domodossola circoleranno esclusivamente tra Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi e Arona. Per la tratta Arona-Domodossola sarà invece, come di consueto, disposto un servizio di bus sostitutivi.