“Musica e Pietra”: un concorso fotografico per raccontare l’anima di Oira

Proseguono le iniziative dell’associazione Musica di Oira in occasione del 75° anniversario di fondazione. Il 17 ottobre scadrà il termine per la presentazione delle opere per il concorso fotografico dal titolo “Musica e Pietra”, organizzato in collaborazione con il Gruppo Fotografico Ossolano La Cinefoto di Domodossola. Il concorso, gratuito e aperto a tutti, è rivolto a fotografi professionisti e appassionati che possono cimentarsi in uno scatto capace di unire due elementi fortemente simbolici per la comunità: la musica e la pietra, segni distintivi di una tradizione che si rinnova nel tempo.

Le immagini dovranno contenere entrambi i soggetti, anche in modo marginale, e potranno essere inviate fino a venerdì 17 ottobre all’indirizzo e-mail musicadioira@yahoo.it. Ogni autore potrà presentare un massimo di tre fotografie, a colori o in bianco e nero, nel formato digitale jpg. I file dovranno rispettare precisi requisiti tecnici: lato maggiore non inferiore a 2500 pixel, risoluzione a 300 dpi e dimensione massima di 4 MB.

Una giuria qualificata, presieduta dal fotografo e docente Gabriele Croppi, valuterà le opere e designerà cinque vincitori. Sono previsti buoni acquisto del valore di 200, 150 e 100 euro per i primi tre classificati, mentre il quarto e il quinto premio consisteranno in cesti gastronomici. Le fotografie premiate, insieme a una selezione delle opere ammesse, saranno esposte presso l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola dal 4 al 13 novembre, periodo in cui il pubblico potrà votare la propria immagine preferita. L’autore dello scatto più votato riceverà un premio speciale.

La cerimonia di premiazione è in programma il 15 novembre, durante il tradizionale concerto di Santa Cecilia. Un’occasione per celebrare, attraverso la forza evocativa della fotografia, l’incontro tra arte e territorio, rendendo omaggio a Oira e alla sua lunga storia musicale.