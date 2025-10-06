 / Cultura

Cultura | 06 ottobre 2025, 15:29

"Archeologia al Castello": il volume che celebra la nuova sala museale

Il libro, curato da Paolo Volorio ed Elisa Lanza, sarà presentato il 9 ottobre a Vogogna

Giovedì 9 ottobre alle 16.30 l’associazione culturale Ossola inferiore (Acoi) promuove la presentazione di un volume di approfondimento dedicato alla nuova sala “Archeologia al Castello”, recentemente allestita al Castello Visconteo di Vogogna.

Il volume sarà presentato dai curatori, Paolo Volorio ed Elisa Lanza. Interverranno anche il sindaco di Vogogna Fausto Dotta, il soprintendente di Novara Federito Barello e il comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Torino, maggiore Ferdinando Angeletti. A seguire, una visita guidata alla nuova sala archeologica. L’ingresso è libero.

l.b.

