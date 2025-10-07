 / Cultura

Cultura | 07 ottobre 2025, 15:30

"Una passione civile": gli scritti di Pier Antonio Ragozza presentati alla Casa della Resistenza

Il 24 ottobre un incontro alla scoperta dell'antologia che raccoglie articoli e saggi dello studioso ossolano

&quot;Una passione civile&quot;: gli scritti di Pier Antonio Ragozza presentati alla Casa della Resistenza

Venerdì 24 ottobre alle 17.30 alla Casa della Resistenza di Verbania verrà presentato il volume “Una passione civile. Scritti scelti sulla storia e la cultura del Verbano Cusio Ossola” (Grossi, 2025) un’antologia di scritti e orazioni scelti che offrono uno sguardo sui numerosi interessi di studioso di Pier Antonio Ragozza: la storia della Resistenza, gli Alpini, la storia militare e delle fortificazioni, la frontiera, la scuola, l’antropologia alpina, l’oratoria civile. Presenteranno il libro i curatori, gli amici e i collaboratori di Pier Antonio Ragozza. L’ingresso è libero e gratuito.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore