Mergozzo si nota, ripartono i concerti "Off season"

Prende il via il 25 ottobre la quarta edizione di “Mergozzo si nota Off Season”, la rassegna musicale che, dopo l’estate, torna a portare la grande musica jazz e non solo a Mergozzo anche per la stagione autunnale e invernale. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti.
25 ottobre, ore 21.00: Dado Moroni Trio, con Dado Moroni al piano, Luca Meneghello alla chitarra e Riccardo Fioravanti al basso, alle scuole elementari.
15 novembre: alle 18.00 alle scuole elementari incontro-concerto con Mauro Ermanno Giovanardi, alle 21.00 all’Antica Latteria proiezione del docufilm “Jesus loves the fools”.
20 dicembre, ore 18.00: Roberto Taufic alla chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmonica, all’Antica Latteria.
17 gennaio, ore 18.00: Roberto Olzer al pianoforte e Fabrizio Spadea alla chitarra, all’Antica Latteria.
21 febbraio, ore 18.00: Claudio Fasoli al sax tenore e Simone Massaron alla chitarra, all’Antica Latteria.