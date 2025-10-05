 / Cultura

Cultura | 05 ottobre 2025, 14:02

Mergozzo si nota, ripartono i concerti "Off season"

Da ottobre a febbraio tanti appuntamenti con la grande musica jazz e non solo

Mergozzo si nota, ripartono i concerti &quot;Off season&quot;

Prende il via il 25 ottobre la quarta edizione di “Mergozzo si nota Off Season”, la rassegna musicale che, dopo l’estate, torna a portare la grande musica jazz e non solo a Mergozzo anche per la stagione autunnale e invernale. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti.

25 ottobre, ore 21.00: Dado Moroni Trio, con Dado Moroni al piano, Luca Meneghello alla chitarra e Riccardo Fioravanti al basso, alle scuole elementari.

15 novembre: alle 18.00 alle scuole elementari incontro-concerto con Mauro Ermanno Giovanardi, alle 21.00 all’Antica Latteria proiezione del docufilm “Jesus loves the fools”.

20 dicembre, ore 18.00: Roberto Taufic alla chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmonica, all’Antica Latteria.

17 gennaio, ore 18.00: Roberto Olzer al pianoforte e Fabrizio Spadea alla chitarra, all’Antica Latteria.

21 febbraio, ore 18.00: Claudio Fasoli al sax tenore e Simone Massaron alla chitarra, all’Antica Latteria.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore